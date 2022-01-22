На этапе тестирования: в Украине появится мессенджер для военных Розмова

Программисты Госспецсвязи разработали мессенджер для украинских военных. Новое приложение получило название Разговор.

Об этом в одном из интервью рассказал глава ведомства Юрий Щиголь.

В настоящее время программа находится на этапе проверки уровня защищенности. По словам Юрия Щиголя, после проверки мессенджера на безопасность будут решать, предлагать ли его военным.

— Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то хранится определенное время… Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений, — сказал глава Госспецсвязи.

Сейчас украинским военным не рекомендуют пользоваться приложениями типа WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным несколько лет назад. Именно его активно использует армия Швейцарии. Приложение соответствует нормам Европейского Союза по сохранению данных.

По словам главы Госспецсвязи, пока это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения загружает, а заставлять военных пользоваться несертифицированной в Украине иностранной программой нельзя.

Еще в декабре 2018 в Генштабе Вооруженных сил Украины призвали военнослужащих не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий.

— У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype – в США… Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то в нем есть все данные о вас. Все эти данные могут быть использованы против наших военных, о чем мы им говорим, – сказал тогда начальник войск связи Владимир Рапко.

В сентябре 2018 года специальный мессенджер для военных начал разрабатывать Noosphere Engineering School из Днепра. В мессенджер MilChat вложили более $500 тыс.

Приложение планировали передать Министерству обороны Украины, но информация про дальнейшую разработку MilChat неизвестна.