Киберучения планируют провести в Украине через несколько месяцев

На фоне недавней хакерской атаки на ряд сайтов госструктур Украины в стране планируют провести обучение по кибербезопасности.

Такое заявление сделали на заседании Национального координационного центра кибербезопасности под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова 20 января.

Как уточняется, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил важность усиления координации действия субъектов, которые занимаются обеспечением кибербезопасности страны и обратил внимание на то, что киберзащиту базовых госреестров необходимо усилить.

– Нужно использовать возможности НКЦК и еженедельно на его базе проводить совещания постоянно действующей рабочей группы, созданной из специалистов и экспертов, по рассмотрению неотложных вопросов противодействия киберугрозам, а ориентировочно через 2-3 месяца – обеспечить проведение совместных практических киберучений, – сказано в заявлении.

Ранее, в ночь с 13 на 14 января на украинские правительственные сайты совершили хакерскую атаку.

Госспецсвязи удалось выяснить, что указанная Microsoft программа для уничтожения данных с высокой вероятностью является составляющей этой кибератаки.