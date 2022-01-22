На етапі тестування: в Україні з’явиться месенджер для військових Розмова

Програмісти Держспецзв’язку розробили месенджер для українських військових. Новий додаток отримав назву Розмова.

Про це в одному з інтерв’ю розповів голова відомства Юрій Щиголь.

Наразі програма перебуває на етапі перевірки на рівень захищеності. За словами Юрія Щиголя, після перевірки месенджера на безпечність будуть вирішувати, чи пропонувати його військовим.

– Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час… Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками, – сказав голова Держспецзв’язку.

Зараз українським військовим не рекомендують користуватися додатками на кшталт WhatsApp чи Telegram. Замість них пропонують швейцарський месенджер Threema, який став популярним декілька років тому. Саме його активно використовує армія Швейцарії. Додаток відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.

За словами голови Держспецзв’язку, поки що це лише рекомендація, адже складно прослідкувати, хто які додатки завантажує, а змушувати військових користуватися іноземною програмою, яка несертифікована в Україні не можна.

Ще у грудні 2018 року у Генштабі Збройних сил України закликали військовослужбовців не користуватися месенджерами в зоні бойових дій.

– У месенджерів типу Telegram та Viber сервери знаходяться в Росії, а у WhatsApp та Skype – у США… Якщо ви відкрили месенджер і працюєте в ньому, то в ньому є всі дані про вас. Всі ці дані можуть бути використані проти наших військових, про що ми їм кажемо, – сказав тодішній начальник військ зв’язку Володимир Рапко.

У вересні 2018 року спеціальний месенджер для військових почала розробляти Noosphere Engineering School із Дніпра. У месенджер MilChat вклали понад $500 тис.

Додаток планували передати до Міністерства оборони України, але інформація про подальшу розробку MilChat невідома.