Недавно стало известно, что Литва и Латвия намерены предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger класса земля-воздух.

Вооружение создала американская компания General Dynamics – одна из крупнейших среди мировых производителей военной и аэрокосмической техники.

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Комплекс предназначен для защиты от вражеских вертолетов и дронов, которые, в частности, совершают полеты на незначительной высоте. Считается одним из наиболее массовых переносных средств для борьбы с воздушными целями.

ПЗРК Stinger находится на вооружении ряда стран мира. Среди них – западноевропейские партнеры Соединенных Штатов Америки из НАТО (например, Греция, Дания, Италия, Турция и Германия), а также Израиль, Южная Корея и Япония.

Вооружение всех модификаций состоит из нескольких главных частей. Среди них:

оптический прицел для визуального обнаружения цели и приблизительного определения расстояния от нее;

пусковой механизм;

блок электроснабжения и охлаждения с электрической батареей;

емкость с жидким аргоном,

аппаратура распознавания свой-чужой.

Stinger используют для защиты от зенитных комплексов близкого деяния, к примеру, Avenger, Aspic и остальных.

Переносные зенитно-ракетные системы нередко использовали в локальных конфликтах за последние десятилетия. В частности, на войне в Афганистане в 1979-1989 годах против войск Советского Союза.