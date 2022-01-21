Эстония будет поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin — Минобороны

Эстония будет поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. О соответствующем решении сообщили в Министерстве обороны страны.

21 января министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выступили с заявлением для прессы в поддержку Украины.

— Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. С помощью оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах, – сообщил Калле Лаанет.

Согласно заявлению Минобороны, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала страны. В то же время Литва и Латвия предоставят Украине зенитно-ракетные системы Stinger класса земля-воздух.

Также в совместном заявлении министров обороны говорится, что страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие в Украину. Кроме того, министры надеются, что Россия поменяет свою агрессивную политику.

Они заверили, что Эстония, Латвия и Литва единодушно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед агрессией России.

Накануне американское издание Politico сообщило, что государственный департамент США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства.

Источник: Минобороны Эстонии