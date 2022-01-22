Нещодавно стало відомо, що Литва та Латвія мають намір надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger класу земля-повітря.
Озброєння створила американська компанія General Dynamics – одна з найбільших серед світових виробників військової та аерокосмічної техніки.
Комплекс призначений для захисту від ворожих гелікоптерів та дронів, які, зокрема, здійснюють польоти на незначній висоті. Вважається одним з найбільш масових переносних засобів для боротьби з повітряними цілями.
ПЗРК Stinger перебуває на озброєнні декількох країн світу. Серед них – західноєвропейські партнери Сполучених Штатів Америки з НАТО (наприклад, Греція, Данія, Італія, Туреччина та Німеччина), а також Ізраїль, Південна Корея та Японія.
Озброєння всіх модифікацій складається з декількох основних елементів. Серед них:
- оптичний приціл для візуального виявлення цілі та приблизного визначення відстані від неї;
- пусковий механізм;
- блок електропостачання та охолодження з електричною батареєю;
- місткість з рідким аргоном,
- апаратура розпізнавання свій-чужий.
Stinger застосовують для захисту від зенітних комплексів ближньої дії, наприклад, Avenger, Aspic та інших.
Переносні зенітно-ракетні системи нерідко використовували у локальних конфліктах протягом останніх десятиліть. Зокрема, під час війни в Афганістані у 1979—1989 роках проти військ Радянського Союзу.