Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

ПЗРК Stinger: що відомо про озброєння, яке нададуть Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
ПЗРК Stinger: що відомо про озброєння, яке нададуть Україні

Нещодавно стало відомо, що Литва та Латвія мають намір надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger класу земля-повітря.

Озброєння створила американська компанія General Dynamics – одна з найбільших серед світових виробників військової та аерокосмічної техніки.

Комплекс призначений для захисту від ворожих гелікоптерів та дронів, які, зокрема, здійснюють польоти на незначній висоті. Вважається одним з найбільш масових переносних засобів для боротьби з повітряними цілями.

ПЗРК Stinger перебуває на озброєнні декількох країн світу. Серед них – західноєвропейські партнери Сполучених Штатів Америки з НАТО (наприклад, Греція, Данія, Італія, Туреччина та Німеччина), а також Ізраїль, Південна Корея та Японія.

Читайте
Білий дім готує новий пакет воєнної допомоги Україні - ЗМІ

Озброєння всіх модифікацій складається з декількох основних елементів. Серед них:

  • оптичний приціл для візуального виявлення цілі та приблизного визначення відстані від неї;
  • пусковий механізм;
  • блок електропостачання та охолодження з електричною батареєю;
  • місткість з рідким аргоном,
  • апаратура розпізнавання свій-чужий.

Stinger застосовують для захисту від зенітних комплексів ближньої дії, наприклад, Avenger, Aspic та інших.

Переносні зенітно-ракетні системи нерідко використовували у локальних конфліктах протягом останніх десятиліть. Зокрема, під час війни в Афганістані у 1979—1989 роках проти військ Радянського Союзу.

Читайте
Естонія постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin - Міноборони

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка