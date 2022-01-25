Тревожный (экстренный) чемоданчик – базовый набор вещей, которые могут понадобиться в любой экстренной ситуации, в том числе на случай войны. Как правило, это укомплектованный рюкзак объемом от 30 л, в котором собран минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов и продуктов питания.

Все вещи в гражданском тревожном рюкзаке должны быть новыми и периодически обновляемыми, а также не использоваться в повседневном быту.

Этот чемоданчик предназначен только для одного – максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Это может быть землетрясение, потоп, пожар, плохая криминогенная обстановка, эпицентр военных действий и т. п.

Факты ICTV расскажут, как его собрать.

Тревожный чемоданчик

В первую очередь, нужно определиться с самим чемоданчиком. Для этой цели лучше всего использовать рюкзак. Представьте ситуацию, в которой вам придется идти пешком, а не ехать на автомобиле. Например, на дорогах может быть пробка, и нужно будет продолжать эвакуацию пешком. Накинули рюкзак и пошли. Стоит акцентировать внимание и на упаковке рюкзака.

Небольшие и экспедиционные рюкзаки нужно укладывать не по принципу “тяжелое внизу”, а распределять вес равномерно. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел – “подвал” или клапан.

Укладывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно. Хорошо, если рюкзак укомплектован накидкой от дождя. Если ее нет, стоит купить отдельно. И, конечно, рюкзак должен быть качественным.

Список вещей

На случай чрезвычайных ситуаций у вас должен быть наготове качественный надежный рюкзак с такими вещами и продуктами:

1. Копии важных документов в непромокаемой упаковке. Заранее сделайте копии паспортов, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, машину и т. д. Документы уложить нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.

2. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда должен быть запас денег.

3. Дубликаты ключей от дома и автомобиля.

4. Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.

5. Устройства связи и доступа к информации. Можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.

6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными батарейками и лампочками к нему. Компас и часы, желательно водонепроницаемые.

7. Мультитул – многофункциональный инструмент. Обычно он выглядит как складные пассатижи, в ручках которых спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и многое другое).

8. Нож и топорик.

9. Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).

10. Пакеты для мусора емкостью 120 л (примерно пять штук). Они могут заменить тент, если разрезать.

11. Рулон широкого скотча.

12. Упаковка презервативов (12 штук без коробки, без смазки и ароматизаторов). Пригодиться может во многих ситуациях.

13. Шнур синтетический диаметром 4-5 мм и длиной 20 м.

14. Блокнот и карандаш.

15. Нитки и иголки.

16. Аптечка. Количество лекарств рассчитано на оказание помощи не только себе, но и окружающим: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие, препараты против аллергии, диареи и кишечной инфекции, глазные капли, антибиотики в порошках.

17. Принимаемые вами на постоянной основе лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения. Имена и телефоны ваших докторов. Следите за сроком годности лекарств (при упаковке забейте в календарь дату ревизии препаратов).

18. Одежда. Два комплекта нижнего белья. Две пары хлопчатобумажных носков. Запасные штаны, сорочка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапочка, рукавицы, шарф. Надежная и удобная обувь.

19. Мини-палатка, спальник.

20. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (можно прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок сухих платков, несколько обычных носовых платков, влажные салфетки. Женщинам – средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.

21. Принадлежности для детей.

22. Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.

23. Спички, зажигалка.

24. Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости, например, шоколадные батончики и горсть леденцов.

25. Из продуктов: две банки хорошей тушенки, галеты, суповые пакеты, мясные или рыбные консервы, любые крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

26. Водка или медицинский спирт

27. Семейные ценности и реликвии, но только после самого необходимого.

О возможном вторжении России сейчас говорят везде – на кухнях, в маршрутках и на улице. Конкретные советы спасателей, как справиться с тревожностью и подготовиться к потенциальной угрозе, читайте на Фактах ICTV.