Тривожна (екстрена) валіза – базовий набір речей, які можуть знадобитися в будь-якій екстреній ситуації, зокрема на випадок війни. Як правило, це укомплектований рюкзак об’ємом від 30 л, у якому зібрано мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів та продуктів харчування.

Всі речі в цивільному тривожному рюкзаку повинні бути новими, періодично їх слід оновлювати та не використовувати у повсякденному побуті.

Ця валізка призначена тільки для одного – максимально швидкої евакуації з небезпечної зони. Це може бути землетрус, потоп, пожежа, погана криміногенна обстановка, епіцентр воєнних дій тощо.

Факти ICTV розкажуть, як її зібрати.

Тривожна валіза

Насамперед потрібно визначитися з самою валізою. Для цієї мети найкраще використати рюкзак. Уявіть ситуацію, в якій вам доведеться йти пішки, а не їхати автомобілем. Наприклад, на дорогах може бути затор і потрібно буде продовжувати евакуацію пішки. Накинули рюкзак і пішли. Варто звернути увагу також на пакування рюкзака.

Невеликі та експедиційні рюкзаки потрібно укладати не за принципом “важке знизу”, а розподіляти вагу рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку буде нижній відділ – “підвал” або клапан. У цілому тривожна валіза не повинна бути занадто важкою, з вагою не більше 50 кг. Якщо ви не можете підняти рюкзак або розумієте, що довго з ним не пройдете, – краще переглянути його наповненість.

Укладайте речі так, щоб можна було легко знайти те, що потрібно. Добре, якщо рюкзак укомплектований накидкою від дощу. Якщо її немає, варто придбати окремо. І, звісно, рюкзак має бути якісним.

Список речей

На випадок надзвичайних ситуацій у вас має бути напоготові якісний надійний рюкзак з такими речами та продуктами:

1. Копії важливих документів в упаковці, що не промокає. Заздалегідь зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші права на нерухомість, машину тощо. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних та близьких.

2. Кредитні картки та готівка. У вас завжди має бути запас грошей.

3. Дублікати ключів від будинку та автомобіля.

4. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку та місце зустрічі.

5. Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.

6. Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний.

7. Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пилка, викрутка, ножиці та багато іншого).

8. Ніж і сокирка.

9. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).

10. Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати.

11. Рулон широкого скотчу.

12. Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без змазки та ароматизаторів). Стануть у пригоді у багатьох ситуаціях.

13. Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та завдовжки 20 м.

14. Блокнот та олівець.

15. Нитки та голки.

16. Аптечка. Кількість ліків розрахована на надання допомоги не тільки собі, а й іншим людям: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати, проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку.

17. Ліки, які ви постійно приймаєте, із запасом на тиждень та зазначенням дозування і способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Стежте за терміном придатності ліків.

18. Одяг. Два комплекти спідньої білизни. Дві пари бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття.

19. Міні-намет, спальник.

20. Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хустинок, кілька звичайних хустинок, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір.

21. Аксесуари для дітей.

22. Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик.

23. Сірники, запальничка.

24. Запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти без приготування і займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад шоколадні батончики та жменя льодяників.

25. З продуктів: дві банки хорошої тушонки, галети, супові пакети, м’ясні або рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

26. Горілка або медичний спирт.

27. Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.