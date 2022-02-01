Польська компанія PGNiG закупила вантаж зрідженого природного газу США для постачання в Україну.

Про це повідомляє пресслужба групи компаній Енергетичні ресурси України (ERU).

Танкер з американським газом прибуде до термінала зрідженого природного газу президента Леха Качинського у Свіноуйсці наприкінці лютого. Після регазифікації паливо подається в польську газотранспортну систему. ERU отримає паливо на сполученні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.

– Це чергове постачання американського зрідженого природного газу в Україну, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку, – сказав Павел Маєвскі, голова правління PGNiG SA.

Дейл Перрі, керуючий партнер ERU, своєю чергою зазначив, що для України, як і для Європи, диверсифікація постачання газу є ключовим елементом енергетичної незалежності.

Це вже друга постачання зрідженого газу в Україну компаніями PGNiG та ERU. Вперше це відбулося у листопаді 2019 року – танкер із вантажем прибув на термінал Свіноуйсьце.

У жовтні 2021 року PGNiG Group у співпраці з ERU вперше в історії доставили неросійський газ до Молдови. Угода була укладена в терміновому порядку через скорочення постачання газу до Молдови Газпромом.

У серпні 2021 року PGNiG та ERU розпочали розробку та видобуток в Україні на основі спільного підприємства Карпатгазвидобування, яке має відповідну ліцензію на видобуток вуглеводнів у західній частині Львівської області.

1 лютого розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини.