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Польська компанія PGNiG замовила танкер із зрідженим газом для України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Польська компанія PGNiG замовила танкер із зрідженим газом для України

Польська компанія PGNiG закупила вантаж зрідженого природного газу США для постачання в Україну.

Про це повідомляє пресслужба групи компаній Енергетичні ресурси України (ERU).

Танкер з американським газом прибуде до термінала зрідженого природного газу президента Леха Качинського у Свіноуйсці наприкінці лютого. Після регазифікації паливо подається в польську газотранспортну систему. ERU отримає паливо на сполученні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.

– Це чергове постачання американського зрідженого природного газу в Україну, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку, – сказав Павел Маєвскі, голова правління PGNiG SA.

Дейл Перрі, керуючий партнер ERU, своєю чергою зазначив, що для України, як і для Європи, диверсифікація постачання газу є ключовим елементом енергетичної незалежності.

Це вже друга постачання зрідженого газу в Україну компаніями PGNiG та ERU. Вперше це відбулося у листопаді 2019 року – танкер із вантажем прибув на термінал Свіноуйсьце.

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У жовтні 2021 року PGNiG Group у співпраці з ERU вперше в історії доставили неросійський газ до Молдови. Угода була укладена в терміновому порядку через скорочення постачання газу до Молдови Газпромом.

У серпні 2021 року PGNiG та ERU розпочали розробку та видобуток в Україні на основі спільного підприємства Карпатгазвидобування, яке має відповідну ліцензію на видобуток вуглеводнів у західній частині Львівської області.

1 лютого розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини.

Фото: Pixabay

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