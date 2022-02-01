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Факты / Украина / Политика

Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину

Марта Бондаренко редактор ленты
Поставки газу

Сегодня, 1 февраля, начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Об этом заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию.

– Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях, – отметил он.

Отметим, что поставки газа из Венгрии стали второй после Словакии гарантированным маршрутом.

По словам Сергея Макогона, открытие данного направления создало возможность для трейдеров поставлять в Украину сжиженный газ LNG из терминала в Хорватии.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в парламенте анонсировал транспортировку газа из Венгрии. Однако и отметил, что у Украины есть достаточный запас ресурсов, чтобы пройти этот отопительный сезон без проблем. По его словам, в настоящее время атомные электростанции работают на полную мощность. Кроме того, Украина увеличила добычу собственного угля.

Премьер также заверил, что энергетическая система Украины работает стабильно, все потребители снабжены электроэнергией.

Фото: Depositphotos

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