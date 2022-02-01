Військова допомога від США: Україна отримала 84 тонни набоїв різного калібру

Україна отримала чергову частину військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Понад 80 тонн патронів різного калібру прибули до Києва.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Ну що ж, п‘ятий птах у Києві! Ще 84 тонни патронів різного калібру прибули до України зі Сполучених Штатів Америки, – зазначив він.

Міністр оборони додав, що найближчими днями зі Сполучених Штатів Америки прибуде ще один вантаж оборонної амуніції для Збройних Сил України.

Підтримка США

З початку 2022 року Україна отримала від США декілька вантажів військової допомоги. У п’ятницю, 28 січня, четвертий за рахунком літак прибув до України з безпековою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

У вівторок, 25 січня, у рамках військової допомоги Україна отримала третій вантаж від США з сучасним обладнанням та боєприпасами оборонного призначення.

США активно підтримують Україну на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації. У рамках військової допомоги США виділили Україні $200 млн додаткової безпекової допомоги.