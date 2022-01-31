Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию перестать блокировать закупки оружия нашим государством через агентство НАТО.

Такое заявление глава Минобороны сделал в одном из интервью. По словам Резникова, Киев не настаивает, что Берлин должен продать или передать Украине оружие.

Речь идет о разблокировании закупок через Альянс – агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

– Мы же не говорим, что Германия должна что-то продать или подарить. Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать необходимые нам средства защиты и оружие через агентство NSPA. Это такой Amazone, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки, — подчеркнул Резников.

Министр рассказал, что у этого агентства НАТО есть наблюдательный совет, в который входят государства-партнеры Альянса. Они принимают решение по специальной процедуре молчаливого согласия. И в марте 2021 года Германия в письменном виде объявила о прекращении такой процедуры, что фактически заблокировало закупки оружия Украиной.

Речь идет о снайперских комплексах Barrett, антидроновых ружьях и другом вооружении.

– Германия блокировала для нас именно снайперские комплексы Barrett американского производства. Но ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего крупного пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства, необходимые для того, чтобы блокировать работу беспилотников, которые засылают российские войска через линию столкновения в ОРДЛО и сбрасывают с них гранаты, — отметил Резников.

Министр выразил удивление по поводу того факта, что новое правительство Германии не изменило позицию по оказанию Украине военно-технической помощи. В этом контексте Резников заявил, что сейчас наблюдается “очень сильная зависимость Германии от Российской Федерации”.

В конце 2021 года немецкое издание Bild обнародовало информацию, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки оружия Украине в рамках НАТО. Речь идет о поставках оборонного вооружения (противодронных ружей и противоснайперских систем).

А недавно официальный представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт подтвердил, что Берлин исключает возможность поставок Украине летального оружия. В ФРГ аргументируют это тем, что не экспортируют вооружение в кризисные регионы.

Пока что Берлин согласился передать Украине пять тысяч защитных шлемов.

Источник: LB.ua