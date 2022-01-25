Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Оборудование, оружие и боеприпасы: США направили Украине уже третью партию помощи

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Американское вооружение для ВСУ

В международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с третьей партией дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Груз был отправлен в рамках пакета на сумму в $200 млн.

По предварительной информации, на борту находилось современное оружие, боеприпасы и оборудование, предназначенное для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в субботу и воскресенье США уже присылали для ВСУ две партии вооружения, которые включали противотанковые комплексы Javelin, одноразовые противобункерные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) и другие виды вооружений.

Первая партия прибыла ранним утром субботы, 22 января, и содержала примерно 90 тонн груза, а вторая – вечером воскресенья, 23 января.

Кроме того, готовность направить в Украину установки Javelin и боеприпасы к ним также выразила и Эстония. Кроме того, Таллин запросил у Германии и Финляндии разрешение на поставки Киеву 122-мм гаубиц.

Читайте
Украинских военных учат стрелять из противотанковых комплексов NLAW, переданных Британией

Источник: Укринформ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка