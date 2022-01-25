Оборудование, оружие и боеприпасы: США направили Украине уже третью партию помощи

В международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с третьей партией дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Груз был отправлен в рамках пакета на сумму в $200 млн.

По предварительной информации, на борту находилось современное оружие, боеприпасы и оборудование, предназначенное для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в субботу и воскресенье США уже присылали для ВСУ две партии вооружения, которые включали противотанковые комплексы Javelin, одноразовые противобункерные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) и другие виды вооружений.

Первая партия прибыла ранним утром субботы, 22 января, и содержала примерно 90 тонн груза, а вторая – вечером воскресенья, 23 января.

Кроме того, готовность направить в Украину установки Javelin и боеприпасы к ним также выразила и Эстония. Кроме того, Таллин запросил у Германии и Финляндии разрешение на поставки Киеву 122-мм гаубиц.