С окровавленным лицом: лыжница от Украины финишировала на Олимпиаде в Пекине

В субботу, 5 февраля, представительница украинской сборной по лыжным гонкам Виктория Олех пришла на финиш с окровавленным лицом.

На гонках она заняла 60 место. Олех проиграла олимпийской чемпионке по скиатлону Терезе Йохауг из Норвегии 10 минут 42 секунды.

Причину того, почему украинка финишировала с лицом в крови, которая попала также на ее костюм, комментаторы назвать не смогли.

Они предположили, что Виктория Олех упала где-то на дистанции. И в то же время отметили, что в эфире никаких инцидентов показано не было.

Эти гонки – дебют Олех на Олимпийских играх. Ее лучший результат на чемпионатах мира – 46 место в классической гонке, которое она получила в 2021 году.

Позднее инцидент с украинской лыжницей прокомментировал тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко.

– Сегодня Виктория сражалась сама с собой. На первом круге я увидел, что у нее пошла носом кровь, что меня очень испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца, – цитирует тренера НОК.

Источник: трансляция Суспильного, НОК

Фото: скриншот Суспильне