Із закривавленим обличчям: лижниця від України фінішувала на Олімпіаді в Пекіні

У суботу, 5 лютого, представниця української збірної з лижних перегонів Вікторія Олех прийшла на фініш із закривавленим обличчям.

На перегонах вона посіла 60-те місце. Олех програла олімпійській чемпіонці з скіатлону Терезі Йохауг із Норвегії 10 хвилин 42 секунди.

Причину того, чому українка фінішувала з обличчям у крові, яка також потрапила на її костюм, коментатори назвати не змогли.

Вони припустили, що Вікторія Олех упала десь на дистанції. І водночас зазначили, що в ефірі жодних інцидентів показано не було.

Ці перегони – дебют Олех на Олімпійських іграх. Її найкращий результат на чемпіонатах світу – 46 місце у класичній гонці, яке вона здобула у 2021 році.

Пізніше інцидент із українською лижницею прокоментував тренер збірної України з лижних перегонів Олександр Пуцко.

– Сьогодні Вікторія боролася сама із собою. На першому колі я побачив, що у неї пішла носом кров, що мене дуже злякало. Порадив зійти з дистанції, але вона не зупинилася – продовжила боротьбу та дійшла до кінця, – цитує тренера НОК.

Джерело: трансляція Суспільного, НОК

Фото: скріншот Суспільне