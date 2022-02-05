Олимпиада-2022: один украинский саночник вылетел, второй – перевернулся во время заезда

Украинские спортсмены Андрей Мандзий и Антон Дукач допустили ошибки во время своих заездов, в результате которых один из них вылетел из санок, а второй – перевернулся на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Отметим, что Мандзий выпал из санок возле финиша, а потому смог завершить гонку.

Его результат – 1.01,082 минуты. С той же проблемой саночник сталкивался во время своего выступления на прошлой Олимпиаде в 2018 году.

Второй спортсмен, Антон Дукач, перевернулся на санях во время гонки, что серьезно повлияло на его результаты в итоге – 0.58.873.

Таким образом, по результатам первого заезда Дукач оказался на 25 месте, а Мандзий на 32.

После второго заезда Дукач поднялся на 23 место, Мандзий – на 30.

Напомним, что 6 февраля должны пройти еще третий и четвертый заезды, по итогам которых станут известны имена медалистов.

В целом Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Фото: Скриншот видео Суспильне