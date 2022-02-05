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Олімпіада-2022: один український саночник вилетів, другий – перекинувся під час заїзду

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олімпіада-2022: один український саночник вилетів, другий – перекинувся під час заїзду

Українські спортсмени Андрій Мандзій та Антон Дукач припустилися помилок під час своїх заїздів, внаслідок яких один із них вилетів із санок, а другий – перекинувся на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Зазначимо, що Мандзій випав із санок біля фінішу, а тому зміг завершити гонку.

Його результат – 1.01,082 хвилин. З тією ж проблемою саночник стикався під час свого виступу на минулій Олімпіаді у 2018 році.

Другий спортсмен, Антон Дукач, перекинувся на санях під час гонки, що серйозно вплинуло на його результати  – 0.58.873.

Таким чином, за результатами першого заїзду Дукач опинився на 25-му місці, а Мандзій на 32-му.

Після другого заїзду Дукач піднявся на 23 місце, Мандзій – на 30.

Нагадаємо, що 6 лютого мають відбутися ще третій та четвертий заїзди, за підсумками яких стануть відомі імена медалістів.

Загалом Олімпіада в Пекіні триватиме до 20 лютого.

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Фото: Скріншот відео Суспільне

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