В течение последней недели с 31 января до 6 февраля украинцы начали потреблять меньше электроэнергии из-за потепления в Украине.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, больше всего выросли среднесуточные объемы производства солнечных и атомных электростанций.

В Укрэнерго отметили, что не происходило никаких отключений потребителей, связанных с мерами по принудительному снижению потребления в энергосистеме.

Всю неделю в энергосистеме одновременно работали все 15 энергоблоков атомных электростанций. В течение недели суммарная мощность АЭС составляла более 13 ГВт.

Кроме того, доля атомных электростанций в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей выросла с 55 до 61%.

Среднесуточное производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей упало на 21,3%. В Укрэнерго объяснили причину – это произошло из-за снижения потребления и увеличения генерации АЭС. В общей сложности доля тепловых электростанций в покрытии нагрузки составила 20%.