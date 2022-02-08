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Українці почали менше споживати електроенергію через потепління

Юля Захарченко редакторка стрічки
Електроенергія

Протягом останнього тижня з 31 січня до 6 лютого українці почали споживати менше електроенергії через потепління в Україні.

За даними оператора системи передачі Укренерго, найбільше виросли середньодобові обсяги виробництва сонячних та атомних електростанцій.

В Укренерго зазначили, що не відбувалося жодних відключень споживачів, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання в енергосистемі.

Весь тиждень в енергосистемі одночасно працювали всі 15 енергоблоків атомних електростанцій. Протягом тижня сумарна потужність АЕС складала понад 13 ГВт.

Крім того, частка атомних електростанцій у покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем виросла з 55% до 61%.

Середньодобове виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем впало на 21,3%. В Укренерго пояснили причину – це відбулося через зниження споживання та збільшення генерації АЕС. Загалом частка теплових електростанцій у покритті навантаження становила 20%.

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Фото: Depositphotos

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