Как сэкономить на отоплении и не замерзнуть зимой: пример Николаева

Как согреться этой зимой – самый главный вопрос для большинства украинцев. Люди переживают, что из-за энергетического кризиса – недостатка угля, электричества и газа – они окажутся без тепла и света.

А потому сейчас украинцы начали тщательно просчитывать варианты: греться зимой самостоятельно, что дает свободу, или все же централизованно.

Например, в Николаеве даже создали специальную комиссию, которая будет изучать, как можно дешевле и качественнее обогреваться.

Местные жители, имеющие централизованное отопление, жалуются, что в холодное время года в их домах тоже холодно. А, например, в апреле, когда уже тепло, батареи такие горячие, что приходится открывать окна. Некоторые считают, что уже давно следует перейти на индивидуальное отопление.

В Николаеве, как и в целом по Украине, жителям многоэтажек запрещено отключаться от централизованного отопления. Однако сейчас власти города создали комиссию, чтобы разобраться, стоит ли переходить на автономный обогрев квартир.

Местный житель, эксперт по автономному отоплению Виктор Ножкин рассказал, что обогревает свою квартиру кондиционером, потому что так выгоднее. В течение 25 лет мужчина спроектировал и создал сотни систем индивидуального отопления для жилья и предприятий. Автономное отопление он обустроил и в своей квартире.

– Дайте возможность людям отключиться (от централизованного отопления, – Ред.). И скажите: это стоит 5 тыс. грн, 10 тыс. грн – отключение от сети. Пусть люди делают. И направьте эти средства, которые за отключение вы собрали, на то, чтобы поставить малоимущим людям котлы, — считает Виктор Ножкин.

Против этого выступают поставщики централизованного отопления. Они модернизируют котельные и меняют сети. Специалисты уверяют, что именно это и удешевит стоимость коммуналки, а индивидуальные котлы могут повлечь за собой много проблем.

– Весь дом будет наполнен турбированными котлами, и все трубы будут выходить на улицу. На всех верхних этажах угарный газ будет в квартире, – убежден директор КП Николаевоблтеплоэнерго Николай Логвинов.

Альтернативным вариантом может быть подключение многоэтажки к индивидуальному тепловому пункту.

– Установка такого индивидуального теплового пункта в доме дает экономию до 30%. Если на улице делается теплее, автоматически отключается индивидуальный тепловой пункт, и уже не идет теплоноситель от теплоснабжающей компании, а циркулирует по самой системе за счет насосов, – объяснил директор Центра энергоэффективности Николаева Василий Хоросткивский.

Параллельно дома нужно утеплить. По словам Хоросткивского, в комплексе это может дать экономию до 50% в платежках.

Пока продолжаются дискуссии о преимуществах индивидуального и централизованного отопления, чиновники решили перевести на “автономку” первые 100 домов, в которых большинство жителей уже отключились от котельной.

Но произойдет это нескоро. Ведь нужно исследовать мощности электрических и газовых сетей, разработать проект и главное – решить, возместят ли людям хоть что-то за установку индивидуальных котлов.

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