Удостоверение ветерана войны, а также удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства теперь можно будет получить через электронный сервис государственных услуг Дія.
Решение о введении электронного удостоверения ветерана принял на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины.
– Люди, имеющие удостоверение участника боевых действий или удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства, смогут получить его в Дії, – отметил премьер Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что электронное удостоверение можно будет использовать в качестве аналога такого же документа в форме книжечки.
Согласно постановлению Кабмина, электронное удостоверение ветерана будет содержать информацию о следующих документах:
• Удостоверение участника боевых действий;
• Удостоверение участника войны;
• Удостоверение лица с инвалидностью в результате войны;
• Удостоверение члена семьи погибшего.
Электронное удостоверение будет иметь уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код). Он обеспечит переход по ссылке на соответствующие записи в электронных ресурсах Единого государственного реестра ветеранов войны.
Неотъемлемой частью электронного удостоверения ветерана станет отцифрованное изображение лица его владельца.
Е-удостоверение ветерана можно будет сформировать в Дії безвозмездно по желанию человека. Если человек не согласится на отображение в удостоверении отцифрованного изображения лица, то электронный документ не сформируется.