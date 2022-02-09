Удостоверение ветерана войны, а также удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства теперь можно будет получить через электронный сервис государственных услуг Дія.

Решение о введении электронного удостоверения ветерана принял на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины.

– Люди, имеющие удостоверение участника боевых действий или удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства, смогут получить его в Дії, – отметил премьер Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что электронное удостоверение можно будет использовать в качестве аналога такого же документа в форме книжечки.

Согласно постановлению Кабмина, электронное удостоверение ветерана будет содержать информацию о следующих документах:

• Удостоверение участника боевых действий;

• Удостоверение участника войны;

• Удостоверение лица с инвалидностью в результате войны;

• Удостоверение члена семьи погибшего.

Электронное удостоверение будет иметь уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код). Он обеспечит переход по ссылке на соответствующие записи в электронных ресурсах Единого государственного реестра ветеранов войны.

Неотъемлемой частью электронного удостоверения ветерана станет отцифрованное изображение лица его владельца.

Е-удостоверение ветерана можно будет сформировать в Дії безвозмездно по желанию человека. Если человек не согласится на отображение в удостоверении отцифрованного изображения лица, то электронный документ не сформируется.