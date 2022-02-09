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Посвідчення ветерана війни можна буде отримати через Дію – рішення Кабміну

Юлія Соколова редакторка стрічки
Застосунок Дія

Посвідчення ветерана війни, а також посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності тепер можна буде отримати через електронний сервіс державних послуг Дія.

Рішення про запровадження електронного посвідчення ветерана ухвалив на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України.

– Люди, які мають посвідчення учасника бойових дій або посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, зможуть отримати його в Дії, – зазначив прем’єр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що електронне посвідчення можна буде використовувати як аналог такого ж документа у формі книжечки.

Згідно з постановою Кабміну, електронне посвідчення ветерана міститиме інформацію про такі видані особі документи:

• Посвідчення учасника бойових дій;

• Посвідчення учасника війни;

• Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

• Посвідчення члена сім’ї загиблого.

Електронне посвідчення матиме унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код). Він забезпечить перехід за посиланням на відповідні записи в електронних ресурсах Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Невід’ємною частиною електронного посвідчення ветерана стане відцифрований образ обличчя його власника.

Е-посвідчення ветерана можна буде сформувати в Дії безоплатно за бажанням особи. Якщо людина не надасть згоду на відображення у посвідченні відцифрованого образу обличчя, то електронний документ не сформується.

Фото: УНІАН

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