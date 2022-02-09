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Факты / Украина / Общество

Как оформить биометрический паспорт ребенку — инструкция

Юля Захарченко редактор ленты
закордонний паспорт України

Подать документы для оформления заграничного паспорта для ребенка можно с рождения малыша. Забрать готовый документ могут отец или мать со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Если ребенку уже исполнилось 12 лет, тогда его нужно взять с собой в подразделение миграционной службы.

Паспорт действителен в течение четырех лет, только подросткам в возрасте от 16 лет оформляют его уже на 10 лет.

Стоимость оформления детского загранпаспорта – 682 грн за 20 рабочих дней. Если документ необходим как можно скорее, придется заплатить 1 034 грн за семь рабочих дней.

Родители могут сделать фотографию ребенка на паспорт в помещении миграционной службы во время подачи необходимых документов:

  • свидетельства рождения ребенка;
  • паспорта одного из родителей;
  • паспорта гражданина Украины (для ребенка от 14 лет);
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • квитанции об уплате административного сбора или оригинала документа об освобождении от его уплаты;
  • прошлого загранпаспорта ребенка (при наличии).

Если малыш не может сфотографироваться в миграционной службе, тогда родители ребенка в возрасте до 12 лет могут принести фотографию. Она должна быть:

  • размером 10х15 см;
  • на цветном снимке изображено 70% лица;
  • с четкими контурами;
  • на белом фоне;
  • без посторонних предметов;
  • распечатана на матовой фотобумаге высокого качества;
  • без дефектов.

Подростков от 12 лет фотографируют в подразделении во время оформления документов. Кроме того, у детей с этого возраста сканируют отпечатки пальцев.

Заявление на оформление загранпаспорта для ребенка должен предоставить один из родителей. Готовый документ может забрать человек, подписавший заявление-анкету, или другой родитель по целевой нотариальной доверенности.

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Фото: Depositphotos

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