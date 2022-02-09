Подать документы для оформления заграничного паспорта для ребенка можно с рождения малыша. Забрать готовый документ могут отец или мать со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.
Если ребенку уже исполнилось 12 лет, тогда его нужно взять с собой в подразделение миграционной службы.
Паспорт действителен в течение четырех лет, только подросткам в возрасте от 16 лет оформляют его уже на 10 лет.
Стоимость оформления детского загранпаспорта – 682 грн за 20 рабочих дней. Если документ необходим как можно скорее, придется заплатить 1 034 грн за семь рабочих дней.
Родители могут сделать фотографию ребенка на паспорт в помещении миграционной службы во время подачи необходимых документов:
- свидетельства рождения ребенка;
- паспорта одного из родителей;
- паспорта гражданина Украины (для ребенка от 14 лет);
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- квитанции об уплате административного сбора или оригинала документа об освобождении от его уплаты;
- прошлого загранпаспорта ребенка (при наличии).
Если малыш не может сфотографироваться в миграционной службе, тогда родители ребенка в возрасте до 12 лет могут принести фотографию. Она должна быть:
- размером 10х15 см;
- на цветном снимке изображено 70% лица;
- с четкими контурами;
- на белом фоне;
- без посторонних предметов;
- распечатана на матовой фотобумаге высокого качества;
- без дефектов.
Подростков от 12 лет фотографируют в подразделении во время оформления документов. Кроме того, у детей с этого возраста сканируют отпечатки пальцев.
Заявление на оформление загранпаспорта для ребенка должен предоставить один из родителей. Готовый документ может забрать человек, подписавший заявление-анкету, или другой родитель по целевой нотариальной доверенности.