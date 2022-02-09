Подати документи для оформлення закордонного паспорта для дитини можна від народження малюка. Забрати готовий документ можуть батько чи матір зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини.

Якщо дитині вже виповнилося 12 років, тоді її потрібно взяти з собою у підрозділ міграційної служби.

Паспорт дійсний протягом чотирьох років, лише підліткам віком від 16 років оформлюють його вже на 10 років.

Вартість оформлення дитячого закордонного паспорта – 682 грн за 20 робочих днів. Якщо документ необхідний якомога скоріше, тоді доведеться заплатити 1 034 грн за сім робочих днів.

Батьки можуть зробити фотографію дитини на паспорт у приміщенні міграційної служби під час подання необхідних документів:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта одного з батьків;

паспорта громадянина України (для дитини віком від 14 років);

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

квитанції про сплату адміністративного збору або оригіналу документа про звільнення від його сплати;

попереднього закордонного паспорта дитини (за наявності).

Якщо малюк не може сфотографуватися у міграційній службі, тоді батьки дитини віком до 12 років можуть принести фотографію. Вона має бути:

розміром 10х15 см;

на кольоровому знімку зображено 70% обличчя;

з чіткими контурами;

на білому фоні;

без сторонніх предметів;

роздрукована на матовому фотопапері високої якості;

без дефектів.

Підлітків від 12 років фотографують у підрозділі під час оформлення документів. Крім того, у дітей з цього віку сканують відбитки пальців.

Заяву на оформлення закордонного паспорта для дитини має надати один з батьків. Готовий документ може забрати людина, яка підписала заяву-анкету, або інший з батьків за цільовою нотаріальною довіреністю.