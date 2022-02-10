Начиная с 14 февраля граждане Украины смогут потратить 1 тыс. гривен, полученную за вакцинацию от Covid-19, на подписку на газеты и журналы.

Подписку печатных изданий можно заказать через сервис Онлайн-подписка на сайте Укрпочты, имея карту єПідтримка.

Отмечается, что оформление заказа можно сделать как на свое имя, так и на имя родных или близких. Отдельно можно оформить благотворительную подписку, которая будет отправлять издание в украинские детские дома-интернаты.

Средствами можно будет воспользоваться в течение девяти месяцев с момента зачисления на карту. Лимит по оплате выбранных изданий картой єПідтримка равна сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью до 1 тыс. грн и оплатить их на сайте.

Пошаговая инструкция по заказу

Для оформления подписки нужно перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Следующим шагом придется указать период, за который будет поступать издание.

Затем следует оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Чтобы оплатить подписку средствами, которые были получены за вакцинацию от Covid-19, следует указать реквизиты карты єПідтримка и нажать кнопку “Оплатить”.

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины продлил срок использования тысячи за вакцинацию с четырех до девяти месяцев. Отдельно правительство расширило программу єПідтримка: теперь все, кто сделает бустерную дозу от Covid-19, получат 500 грн.

Перед этим Кабмин также расширил программу єПідтримка на подростков от 14 лет, прошедших полный курс вакцинации.