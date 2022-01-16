Украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн по программе єПідтримка, в рамках которой каждый вакцинированный гражданин получает материальную поддержку от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, больше всего украинцы тратят эти деньги на книги, кинотеатры и железнодорожные билеты.

По состоянию на утро 15 января, около 8,2 млн жителей Украины открыли карты для выплат в банках, а 7 млн ​​человек подали заявку в мобильном приложении Дія на получение 1 тыс. грн.

Шмыгаль отметил, что на этой неделе Министерство цифровой трансформации утвердило указ, приближающий уровень предоставления государственных услуг европейским и мировым нормам.

Согласно документу, введены новые требования, которые помогут сделать сервис более комфортным, удобным и быстрым.

По словам премьер-министра Украины, теперь более 5 тыс. государственных органов будут предоставлять услуги украинцам по новым и повышенным стандартам.