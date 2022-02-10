Починаючи з 14 лютого громадяни України зможуть витратити 1 тис. гривень, отриману за вакцинацію від Covid-19, на передплату газет та журналів.

Передплату друкованих видань можна замовити через сервіс Онлайн-передплата на сайті Укрпошти, маючи карту єПідтримка.

Зазначається, що оформлення замовлення можна зробити як на своє ім’я, так і на ім’я рідних чи близьких. Окремо можна оформити благодійну передплату, що буде надсилати видання до українських дитячих будинків-інтернатів.

Коштами можна буде скористатися впродовж дев’яти місяців з моменту зарахування на картку. Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1 тис. грн і оплатити їх на сайті.

Покрокова інструкція для замовлення

Для оформлення передплати треба перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Наступним кроком доведеться вказати період, упродовж якого буде надходити видання.

Потім треба оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Щоб сплатити передплату коштами, що були отримані за вакцинація від Covid-19, слід вказати реквізити карти єПідтримка та натиснути кнопку “Оплатити”.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України продовжив строк використання тисячі за вакцинацію з чотирьох до дев’яти місяців. Окремо уряд розширив програму єПідтримка: тепер усі, хто зробить бустерну дозу від Covid-19, отримають 500 грн.

Перед цим Кабмін також розширив програму єПідтримка на підлітків від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації.