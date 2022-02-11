В Минсоцполитики призывают украинцев с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги оформить субсидию.

– Гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, но в любое время, когда домохозяйству сложно оплачивать коммунальные услуги. Наличие задолженности по оплате услуг не является препятствием для получения субсидии, – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что гражданам, у которых долги за ЖКХ, назначают субсидию после заключения с поставщиком услуги договора о реструктуризации задолженности.

– Условия такого договора предусматривают выплату долга по частям с учетом социального статуса и дохода должника. Обращаем внимание, что для недопущения роста задолженности целесообразно обратиться за государственной поддержкой и оформить жилищную субсидию, – сказано в заявлении министерства.

Для того, чтобы получить жилищную субсидию, нужно обратиться или в исполнительный орган территориальной общины, или в центр предоставления административных услуг, или же через почту/Единый государственный веб-портал электронных услуг в орган социальной защиты населения.

– Чем раньше поступит такое обращение, тем быстрее будет назначена помощь, и домохозяйство будет платить за услуги по своим доходам только посильную для него часть платежа, а остальное будет компенсироваться из государственного бюджета, – утверждают в Минсоцполитики.

Там призвали украинцев не медлить и не откладывать на потом обращение по получению жилищной субсидии.

По данным министерства, на данный момент средний размер субсидии составляет около 1700 грн в месяц.

Однако в зависимости от состава домохозяйства и условий проживания эта сумма может доходить до нескольких тысяч гривен в месяц.