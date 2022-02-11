У Мінсоцполітики закликають українців із заборгованістю за житлово-комунальні послуги оформити субсидію.

– Громадянам, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги, надається допомога через програму житлових субсидій. Оформити її можна не лише перед початком опалювального періоду, а й у будь-який час, коли домогосподарству складно оплачувати комунальні послуги. Наявність заборгованості з оплати послуг не є перешкодою для отримання субсидії, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що громадянам, які мають борги за ЖКГ, призначають субсидію після укладання з постачальником послуги договору про реструктуризацію заборгованості.

– Умови такого договору передбачають виплату боргу частинами з урахуванням соціального статусу та доходу боржника. Звертаємо увагу, що для недопущення зростання заборгованості доцільно звернутися за державною підтримкою та оформити житлову субсидію, – йдеться у заяві міністерства.

Для того, щоб призначити житлову субсидію, потрібно звернутися або до виконавчого органу територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг, або через пошту/Єдиний державний вебпортал електронних послуг до органу соціального захисту населення.

– Чим раніше надійде таке звернення, тим швидше буде призначено допомогу, і домогосподарство платитиме за послуги за своїми доходами лише посильну для нього частину платежу, а решта компенсуватиметься з державного бюджету, – стверджують у Мінсоцполітики.

Там закликали українців не зволікати та не відкладати на потім звернення щодо отримання житлової субсидії.

За даними міністерства, на сьогодні середній розмір субсидії становить близько 1700 грн на місяць.

Проте залежно від складу домогосподарства та умов проживання ця сума може сягати кількох тисяч гривень на місяць.