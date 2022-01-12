В Украине могут запустить новый механизм начисления субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг под названием еСубсидии.

Об этом рассказал в одном из интервью заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, в случае запуска новый механизм будет действовать по аналогии с программой еПоддержка, в рамках которой украинцам сейчас выплачивают по 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса.

– Будем ее (программу еПоддержка, — Ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить еСубсидию? – отметил Шурма.

Комментируя принцип работы программы еСубсидии, он объяснил, что речь идет о начислении выплат на карточку для оплаты коммунальных услуг. Средства можно будет потратить только на оплату коммуналки.

Согласно замыслу, это позволит верифицировать каждого получателя субсидии в Украине.

Что касается программы еПоддержка, ее планируют и дальше развивать. Шурма заверил, что программа будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.

– И параллельно появится еще десяток таких продуктов, – добавил он.

Программа еПоддержка по выплате 1 тыс. грн вакцинированным украинцам полноценно стартовала в Украине с 19 декабря.

Потратить Covid-тысячу можно только на покупку книг, билеты в кино, театры, музеи, на приобретение железнодорожных и авиабилетов для путешествий по Украине, на абонементы в бассейны и спортзалы. Со второй половины января гражданам в возрасте от 60 лет предоставят возможность покупать лекарства.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев с момента получения.

По состоянию на 11 января украинцы подали уже 6,8 млн заявок на получение средств за вакцинацию.