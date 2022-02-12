Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України – ЗМІ

Відома нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України. Наразі її представники не дали жодних порад клієнтам, чиї рейси було скасовано.

Як повідомляють ЗМІ, таке рішення було ухвалено на тлі закликів уряду Нідерландів до своїх громадян покинути територію України.

За попередньою інформацією, KLM припинила польоти до нашої країни з суботи, 12 лютого.

Запланований на сьогодні рейс вже скасовано. Коли компанія відновить польоти до України, наразі невідомо.

За додатковими консультацією представник KLM порадив звернутися туристам до міністерства закордонних справ Нідерландів.

Він також зазначив, що компанія перестала літати над окупованим Кримом та східними регіонами України, починаючи з 2014 року.

Салліван закликав американців покинути Україну

Про те, що Білий дім закликав американців покинути Україну, стало відомо 11 лютого.

Джейк Салліван у своїй заяві попередив громадян США, щоб вони повернулися додому протягом одного-двох днів.

Водночас він додав, що офіційний Вашингтон не бачить потреби у тому, аби надсилати військових в Україну для евакуації своїх громадян.

Джерело: NOS