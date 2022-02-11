Белый дом призвал американцев покинуть Украину в течение 48 часов

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил американцев, находящихся в Украине, чтобы они уехали из страны в течение одного-двух дней. Он объяснил, что это решение обусловлено угрозой масштабного вторжения России в Украину.

– Мы продолжаем сокращать количество наших сотрудников в посольстве в Киеве. Мы призываем всех оставшихся в Украине американских граждан немедленно уехать, — заявил он на брифинге в Белом доме.

Салливан подчеркнул, что все оставшиеся на территории Украины американцы должны уехать из страны как можно скорее.

Советник США по национальной безопасности отметил, что Вашингтон не будет посылать военных в Украину для эвакуации своих граждан.

– Если вы остаетесь, то рискуете. У вас не останется гарантий того, что будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет, – убежден Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка не намерена отправлять военных для эвакуации своих граждан в Украину в случае вторжения России.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби отметил, что американские военные, которых перебрасывают в Европу, при необходимости могут помочь эвакуировать граждан, не появляясь на территории Украины.