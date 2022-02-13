Компания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 до 16 февраля

Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты из Украины с 14 до 16 февраля 2022 года. Крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

По данным SkyUp, соответствующее решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев из-за требований владельца воздушного судна был вынужден совершить посадку самолета в Кишиневе.

— Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев, — сообщила компания.

Требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуацию начали обсуждать на государственном уровне, чтобы авиакомпании могли продолжать полеты в Украину.