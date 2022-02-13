Небо над Украиной остается открытым — Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры сообщило, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Небо над Украиной сейчас остается открытым.

Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. Правительство не принимало соответствующее решение, отметили в Мининфраструктуры.

— В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы, — подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. Государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Посадка самолета SkyUp в Кишиневе

13 февраля самолет авиакомпании SkyUp вынужденно приземлился в аэропорту Кишинева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

По данным компании, самолет следовал по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина). Однако он не долетел до Киева, а по требованию владельца воздушного судна совершил вынужденную посадку в Молдове.