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Факты / Украина / Политика

Небо над Украиной остается открытым — Мининфраструктуры

Юля Захарченко редактор ленты
вантажний літак Boeing 737

Министерство инфраструктуры сообщило, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Небо над Украиной сейчас остается открытым.

Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. Правительство не принимало соответствующее решение, отметили в Мининфраструктуры.

— В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы, — подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. Государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Посадка самолета SkyUp в Кишиневе

13 февраля самолет авиакомпании SkyUp вынужденно приземлился в аэропорту Кишинева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

По данным компании, самолет следовал по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина). Однако он не долетел до Киева, а по требованию владельца воздушного судна совершил вынужденную посадку в Молдове.

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Фото: Depositphotos

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