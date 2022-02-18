Все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф.

Новость просто поразила украинцев – как получить, где и когда? Но сначала, как выяснилось, надо с названием определиться. И тут власти предлагают несколько вариантов ответов.

Бабушкафон. Неплохо. Однако больше всего пользователей порадовали несколько другие варианты – єДідусь и єБабуся. Сеть просто взорвалась фотожабами.

Но шутки шутками, а как же получить тот смартфон? Об этом немного позже.

Сначала мы попытались разобраться, какие именно телефоны может выбрать государство?

Популярных ныне яблочных смартфонов наши старики, вероятнее всего, не дождутся. Потому что один такой в рознице стоит почти 27 500 грн. Если покупать на всех 8,5 млн украинских пенсионеров, из бюджета придется потратить почти 235 млрд грн.

Цифра впечатляющая. Ведь, например, на всю систему образования в бюджете на 2022 год заложено меньше 186 миллиардов.

Поэтому выбирать украинцам мобилки, наверное, будут поскромнее.

И возвращаемся к главному вопросу – когда же наконец можно получить дармовые гаджеты от государства?

Первая фаза проекта начнется ближе к концу лета этого года.

А вот записаться в очередь можно будет уже в апреле. Пока продолжается опрос относительно названия. Хотя в Минцифры его уже называют єСмартфон. Именно этот вариант опережает сейчас єБабусю.

Ну а какие гаджеты будут раздавать – еще ведут переговоры как с поставщиками девайсов, так и с мобильными операторами. Вместе постараются сделать программу не только удобной, но и безопасной.

К смартфону навсегда будет привязан конкретный номер. Это делают для того, чтобы бабушка или дедушка не захотели подарить этот девайс внуку.

Так что внучкам и племянникам нечего ловить. На шару смартфон им не дадут. Если, конечно, не расширят мобильную программу.