Усі вакциновані українці старші 60 років можуть отримати безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф.

Новина просто вразила українців – як отримати, де і коли? Але спочатку, як з’ясувалось, треба з назвою визначитися. І тут у владі пропонують кілька варіантів відповідей.

Бабусяфон. Непогано. Однак найбільше користувачів порадували дещо інші варіанти – єДідусь та єБабуся. Мережа просто вибухнула фотожабами.

Але жарти жартами, а як же отримати той смартфон? Про це трішки згодом.

Спершу ми спробували розібратись, які саме телефони може обрати держава?

Популярних нині яблучних смартфонів наші люди похилого віку, найімовірніше, не дочекаються. Бо один такий у роздріб коштує майже 27 500 грн. Якщо купувати на всіх 8,5 млн українських пенсіонерів, з бюджету доведеться витратити майже 235 млрд грн.

Цифра таки справді вражає. Адже, наприклад, на всю систему освіти в бюджеті на 2022 рік закладено менше за 186 мільярдів.

Тому обиратимуть українцям мобільні, напевно, скромніші.

Та повертаємось до головного питання – коли ж нарешті можна отримати дармові гаджети від держави?

Перша фаза проєкту розпочнеться ближче до кінця літа цього року.

А от записатися в чергу можна буде вже у квітні. Поки що триває опитування стосовно назви. Хоча у Мінцифри його вже називають єСмартфон. Саме цей варіант випереджає наразі єБабусю.

Ну а які гаджети роздаватимуть – ще ведуть переговори як з постачальниками девайсів, так і з мобільними операторами. Разом намагаються зробити програму не лише зручною, а й безпечною.

До смартфона назавжди буде прив’язаний конкретний номер. Це роблять для того, щоб бабуся чи дідусь не захотіли цей девайс подарувати онуку. Тож внучкам і племінникам нічого ловити. На шару смартфон їм не дадуть. Якщо, звісно, не розширять мобільну програму.