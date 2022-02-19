Российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы на Донбассе. Боевики возобновили огневую активность в направлении гуманитарного дорожного коридора Луганск-Счастье.

По данным Государственной пограничной службы Украины, наемники Российской Федерации ведут обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Наши пограничники находятся на своих позициях. Инфраструктура дорожного коридора, используемого для перемещения гражданских людей, повредилась.

18 февраля боевики на Донбассе открыли огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Контрольного пункта въезда-выезда в зоне проведения ООС Счастья.

Под обстрелы российских наемников попала гуманитарная колонна, возвращавшаяся после доставки груза ООН для местных жителей временно оккупированного Луганска.