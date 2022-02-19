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Факты / Украина / Общество

Боевики на Донбассе обстреляли дорожный коридор Луганск-Счастье

Юля Захарченко редактор ленты
Боевики на Донбассе обстреляли дорожный коридор Луганск-Счастье

Российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы на Донбассе. Боевики возобновили огневую активность в направлении гуманитарного дорожного коридора Луганск-Счастье.

По данным Государственной пограничной службы Украины, наемники Российской Федерации ведут обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Наши пограничники находятся на своих позициях. Инфраструктура дорожного коридора, используемого для перемещения гражданских людей, повредилась.

18 февраля боевики на Донбассе открыли огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Контрольного пункта въезда-выезда в зоне проведения ООС Счастья.

Под обстрелы российских наемников попала гуманитарная колонна, возвращавшаяся после доставки груза ООН для местных жителей временно оккупированного Луганска.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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