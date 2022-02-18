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Таких обстрелов не было несколько лет: на Донбассе активизировались боевики

Петр Демьянчук Владислав Круглов Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

На Донбассе зафиксировано более 60 случаев обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты били по позициям наших военных около 34-х населенных пунктов, что свидетельствует о масштабной и спланированной операции. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

В минувшие сутки ранения получили двое украинских воинов.

Отмечается, что такого массивного огня с оккупированной территории в Донбассе не было уже несколько лет.

Так, поздно вечером враг обстрелял Станицу Луганскую из тяжелого вооружения, в результате чего был разрушен жилой дом — там произошел пожар. К счастью, в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв.

В Счастье местные жители ночью проснулись от мощных приходов артиллерийских снарядов.

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По Станице Луганской ударили тяжелой артиллерией. 122-миллиметровые снаряды попали в детский сад, в то время там находились дети. Никто не ранен, однако трое работников получили контузии. Всех присутствовавших в садике сразу же эвакуировали.

Вели обстрел и по Врубовке. Здесь во двор местного лицея попал снаряд. На момент инцидента в учебном заведении находились 30 учащихся и 14 человек персонала. Все укрылись в подвале.

Возле Троицкого пророссийские наемники стреляли из танка.

Обстреляли пророссийские наемники и центр Марьинки под Донецком. Осколочное ранение получила стоящая на остановке общественного транспорта женщина.

Из-за сильного обострения передовую посетил президент Владимир Зеленский. Кроме того, украинская сторона в ТГК уже обратилась в ОБСЕ, чтобы немедленно провести заседание Минской группы.

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