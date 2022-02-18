Таких обстрелов не было несколько лет: на Донбассе активизировались боевики

На Донбассе зафиксировано более 60 случаев обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты били по позициям наших военных около 34-х населенных пунктов, что свидетельствует о масштабной и спланированной операции. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

В минувшие сутки ранения получили двое украинских воинов.

Отмечается, что такого массивного огня с оккупированной территории в Донбассе не было уже несколько лет.

Так, поздно вечером враг обстрелял Станицу Луганскую из тяжелого вооружения, в результате чего был разрушен жилой дом — там произошел пожар. К счастью, в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв.

В Счастье местные жители ночью проснулись от мощных приходов артиллерийских снарядов.

По Станице Луганской ударили тяжелой артиллерией. 122-миллиметровые снаряды попали в детский сад, в то время там находились дети. Никто не ранен, однако трое работников получили контузии. Всех присутствовавших в садике сразу же эвакуировали.

Вели обстрел и по Врубовке. Здесь во двор местного лицея попал снаряд. На момент инцидента в учебном заведении находились 30 учащихся и 14 человек персонала. Все укрылись в подвале.

Возле Троицкого пророссийские наемники стреляли из танка.

Обстреляли пророссийские наемники и центр Марьинки под Донецком. Осколочное ранение получила стоящая на остановке общественного транспорта женщина.

Из-за сильного обострения передовую посетил президент Владимир Зеленский. Кроме того, украинская сторона в ТГК уже обратилась в ОБСЕ, чтобы немедленно провести заседание Минской группы.

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