Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли на Донбасі. Бойовики відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору Луганськ-Щастя.

За даними Державної прикордонної служби України, найманці Російської Федерації ведуть обстріли з великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Наші прикордонники перебувають на своїх позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який використовують для переміщення цивільних людей, пошкодилася.

18 лютого бойовики на Донбасі відкрили вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів у бік Контрольного пункту в’їзду-виїзду у зоні проведення ООС Щастя.

Під обстріли російських найманців потрапила гуманітарна колона, яка поверталася після доставлення вантажу ООН для місцевих жителів тимчасово окупованого Луганська.