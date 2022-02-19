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Бойовики на Донбасі обстріляли дорожній коридор Луганськ-Щастя

Юля Захарченко редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі обстріляли дорожній коридор Луганськ-Щастя

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли на Донбасі. Бойовики відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору Луганськ-Щастя.

За даними Державної прикордонної служби України, найманці Російської Федерації ведуть обстріли з великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Наші прикордонники перебувають на своїх позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який використовують для переміщення цивільних людей, пошкодилася.

18 лютого бойовики на Донбасі відкрили вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів у бік Контрольного пункту в’їзду-виїзду у зоні проведення ООС Щастя.

Під обстріли російських найманців потрапила гуманітарна колона, яка поверталася після доставлення вантажу ООН для місцевих жителів тимчасово окупованого Луганська.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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