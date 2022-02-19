В результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе повреждены два трансформатора насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

По этой причине пришлось остановить подачу воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивают водоснабжение в городах и населенных пунктах на востоке Украины.

В частности, речь идет о Карловской станции, которая обеспечивала водоснабжение в девяти городах, восьми поселках городского типа и 17 селах. Среди них:

города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка;

пгт Александровка, Водянское, Вишневое, Желательное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино;

села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка.

Кроме того, остановлена ​​подача воды на Великоанадольскую станцию ​​(города Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Новотроицкое, села Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

В КП Вода Донбасса отметили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Работники коммунального предприятия обнаружили повреждения на трансформаторах. Они пытаются возобновить подачу водоснабжения в города и населенные пункты на востоке Украины.

Источник: КП Вода Донбасса