В результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе повреждены два трансформатора насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.
По этой причине пришлось остановить подачу воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивают водоснабжение в городах и населенных пунктах на востоке Украины.
В частности, речь идет о Карловской станции, которая обеспечивала водоснабжение в девяти городах, восьми поселках городского типа и 17 селах. Среди них:
- города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка;
- пгт Александровка, Водянское, Вишневое, Желательное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино;
- села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка.
Кроме того, остановлена подача воды на Великоанадольскую станцию (города Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Новотроицкое, села Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).
В КП Вода Донбасса отметили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
Работники коммунального предприятия обнаружили повреждения на трансформаторах. Они пытаются возобновить подачу водоснабжения в города и населенные пункты на востоке Украины.
Источник: КП Вода Донбасса