Россия призвала жителей временно оккупированных территорий Украины к эвакуации в Ростовскую и другие области РФ. Украинские власти убеждены, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию на Донбассе, из-за чего забирает жителей ОРДЛО и даже детей под предлогом эвакуации.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия несет ответственность за происходящее в ОРДЛО.

— От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых “ЛНР” и “ДНР” об эвакуации, — подчеркнула она.

По предварительно сформированным спискам, Россия планирует эвакуировать местное население железнодорожным транспортом. Денисова отметила, что людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно.

Жители ОРДЛО убеждены, что в настоящее время нет предпосылок для эвакуации, потому что ситуация пока спокойная, а большинство жителей не хотят покидать свой дом.

– Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта, – убеждена она.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что Россия готовит провокации, чтобы обвинить наше государство в эскалации конфликта.

— Я хочу сразу сказать – может быть провокация. Если не дай Бог что-нибудь случится — полная ответственность за происходящее на временно оккупированной территории с гражданским населением по международному гуманитарному праву лежит на РФ, — убеждена Верещук.

Главари так называемых “ДНР” и “ЛНР” записали видеообращение с призывом об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию за два дня до ее начала. О ней стало известно сегодня, однако в метаданных файлах указано, что видео записали еще в среду.

Правительство Украины призвало граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

Денисова обратилась к мировому сообществу отреагировать на незаконную эвакуацию украинцев из своих домов в ОРДЛО. По ее мнению, это может свидетельствовать о готовящемся полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

За последние два дня боевики на Донбассе совершили более 100 нарушений режима прекращения огня, из которых более 50 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Мировые лидеры уверены, что Россия готовит провокации, чтобы обвинить Украину в эскалации. Президент США Джо Байден заявил, что угроза вторжения РФ на территорию Украины остается.