Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі пошкоджені два трансформатори насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Через це довелося зупинити подачу води на чотири фільтрувальні станції, які забезпечують водопостачання у містах та населених пунктах на сході України.

Зокрема, йдеться про Карлівську станцію, яка забезпечувала водопостачання у дев’ятьох містах, восьми селищах міського типу та 17 селах. Серед них:

міста Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка;

смт Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине;

села Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

Крім того, зупинена подача води на Великоанадольську станцію (міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, смт Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1 та №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

У КП Вода Донбасу зазначили, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Працівники комунального підприємства знайшли пошкодження на трансформаторах. Вони намагаються відновити подачу водопостачання у міста та населені пункти на сході України.

Джерело: КП Вода Донбасу