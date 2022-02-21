Весна в Киев пришла на месяц раньше — обсерватория Срезневского

Высокая среднесуточная температура воздуха в Киеве с начала февраля свидетельствует о том, что весна в столицу пришла почти на месяц раньше климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, начиная с 6 февраля стабильно фиксируется превышение 0 градусов.

– Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы, – говорят в обсерватории.

Зима в Киеве началась 20 декабря и закончилась 5 февраля – в целом 48 дней. Это на полтора месяца короче средних многолетних показателей. Она также стала самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 годов, когда она вообще не наблюдалась.

При этом среднесуточная температура в столице и дальше будут положительной, учитывая прогнозы Укргидрометцентра.