Весна до Києва прийшла на місяць раніше – обсерваторія Срезневського

Висока середньодобова температура повітря у Києві з початку лютого свідчить про те, що весна до столиці прийшла майже на місяць раніше кліматичної норми.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, з 6 лютого стабільно фіксується перевищення 0 градусів.

– Це свідчить про те, що до Києва прийшла метеорологічна весна, майже на місяць раніше за кліматичну норму, – кажуть в обсерваторії.

Зима у Києві розпочалася 20 грудня та закінчилася 5 лютого – загалом 48 днів. Це на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники. Вона також стала найкоротшою за історію спостережень, окрім 2019-2020 років, коли вона взагалі не спостерігалася.

Водночас середньодобова температура в столиці й надалі буде позитивною з огляду на прогнози Укргідрометцентру.