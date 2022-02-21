В 2022 году весна наступит после 25 февраля, но не стоит ждать теплой погоды уже в марте, прогнозирует климатолог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее словам, погода в первый месяц весны будет очень неустойчивой.
В частности, со средины марта метеоролог прогнозирует резкие похолодания.
Погода в мае будет характерной для этого периода, но первая половина месяца будет отличаться дефицитом осадков.
С климатологами соглашается и сурок Тимка из Харьковской области. Традиционно 2 февраля он дал прогноз на весну.
Грызун не увидел свою тень, то есть весна придет по расписанию, однако погода будет нестабильной и прохладной.
Известен также предварительный прогноз погоды на праздник 8 Марта в Украине.
В этот день в большинстве регионов ожидается небольшой дождь, но будет тепло. Средняя температура составит +7. Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +10.
Источник: Телеграф