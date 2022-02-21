У 2022 році весна настане після 25 лютого, але не варто чекати теплої погоди вже у березні, прогнозує кліматолог, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, погода першого місяця весни буде дуже нестійкою.

Зокрема, із середини березня метеоролог прогнозує різке похолодання.

Погода у травні буде характерною для цього періоду, але перша половина місяця відрізнятиметься дефіцитом опадів.

З кліматологами погоджується і бабак Тимко із Харківської області. Традиційно 2 лютого він дав прогноз на весну.

Гризун не побачив своєї тіні, тобто весна прийде за розкладом, проте погода буде нестабільною і прохолодною.

Відомо також попередній прогноз погоди на свято 8 Березня в Україні.

У цей день у більшості регіонів очікується невеликий дощ, але буде тепло. Середня температура становитиме +7. Найтепліше буде на Закарпатті, де стовчики термометрів піднімутся до +10.

Джерело: Телеграф