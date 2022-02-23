Верховная Рада Украины 23 февраля приняла в первом чтении проект закона О праве на гражданское огнестрельное оружие.

Поддержали закон 274 народных депутата из 352 присутствующих.

Однако для того, чтобы понять, как его получить, следует сначала узнать, какое оружие подпадает под категорию гражданское.

Закон диктует такое понятие: гражданское огнестрельное оружие и боевые припасы – огнестрельное оружие и боевые припасы, не запрещенные законом для гражданского обращения, которые могут находиться в собственности физических лиц и юридических лиц в порядке, определенном законом.

Гражданское оружие разделяют на ряд категорий.

А – автоматическое огнестрельное оружие.

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие.

С – короткоствольное огнестрельное оружие.

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие.

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Следует заметить, что для спортсменов и охотников за ношение оружия в снаряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.

Также законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия, а у его владельца появится удостоверение (по аналогии водительского удостоверения). В нем будут указываться категории оружия, которые может приобрести человек. Кроме того, на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о владельце и серийном номере оружия. Будет выдаваться удостоверение сначала на три года. Затем его следует получать каждые пять лет.

Кроме того, появился и список запретного оружия:

револьверы;

гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами;

резьбовое оружие калибром более 12,7 мм и скоростью пули более 700 м/с;

длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие калибром более 27 мм;

накладные нарезные стволы к гладкоствольному огнестрельному оружию.

Конечно, нельзя будет держать у себя боевые припасы бронебойного, взрывного или воспалительного действия. Также табу на боевые запасы, которые сделаны для усиления пробивного и поражающего действия.

Легализация оружия: главная цель и предостережения

В Украине вопрос легализации оружия обсуждается десятилетиями, однако до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Особенно остро это ощутилось в 2014 году. Чаще всего люди под легализацией оружия подразумевают пистолеты и револьверы, ведь сегодня их могут получить исключительно работники правоохранительных органов или военнослужащие.

На данный момент ни один закон о гражданском оружии не прошел дальше первого чтения, а как будет в этот раз – посмотрим.