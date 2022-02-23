Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие.

За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.

Законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского оружия. В частности, предусматривается, что физические лица не могут иметь в собственности гражданское огнестрельное оружие категорий А, то есть автоматическое огнестрельное оружие.

Человек, владеющий гражданским оружием, должен иметь гражданство Украины и не иметь медицинских противопоказаний, судимости и случаев привлечения к админответственности в течение года.

Также необходимым считается полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу. Кроме того, авторы законопроекта предлагают сделать обязательными курсы по изучению матчасти оружия, правил обращения и применения.

Авторы проекта закона предлагают разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы.