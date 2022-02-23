Верховна Рада України 23 лютого ухвалила в першому читанні проєкт закону Про право на цивільну вогнепальну зброю.

Підтримали закон 274 народних депутати із 352 присутніх.

Проте для того, щоб зрозуміти, як її отримати, варто спочатку дізнатися, яка зброя підпадає під категорію цивільна.

Закон диктує таке поняття: цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси – вогнепальна зброя та

бойові припаси, які не заборонені законом для цивільного обігу, які можуть перебувати у власності фізичних осіб та юридичних осіб у порядку, визначеному законом.

Цивільну зброю розділяють на низку категорій.

А – автоматична вогнепальна зброя.

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя.

С – короткоствольна вогнепальна зброя.

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя.

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Варто зауважити, що для спортсменів та мисливців за носіння зброї в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.

Також законопроєкт передбачає створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї, а у її власника з’явиться посвідчення (за аналогією посвідчення водія). У ньому будуть зазначатися категорії зброї, які може набути людина. Крім того, на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт, в якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї. Видаватиметься посвідчення спочатку на три роки. Потім його варто буде отримувати кожні п’ять років.

Крім того, з’явився і список забороненої зброї:

револьвери;

гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби патронами;

нарізна зброя калібром понад 12,7 мм та швидкістю кулі понад 700 м/с;

довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром понад 27 мм;

накладні нарізні стволи до гладкоствольної вогнепальної зброї.

Звичайно, не можна буде тримати у себе бойові припаси бронебійної, вибухової чи запальної дії. Також табу на бойові припаси, які зроблені для посилення пробивної та вражаючої дії.

Легалізація зброї: головна мета та перестороги

В Україні питання легалізації зброї обговорюється десятиліттями, проте досі не зрушило з мертвої точки. Особливо гостро це відчулося у 2014 році. Найчастіше люди під легалізацією зброї мають на увазі пістолети та револьвери, адже на сьогодні їх можуть отримати винятково працівники правоохоронних органів або військовослужбовці.

Наразі жоден закон щодо цивільної зброї не пройшов далі першого читання, а як буде цього разу – подивимося.