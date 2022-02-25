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Факты / Украина / Общество

Жителей многоэтажек в Киеве просят проверить наличие меток на крышах — КГГА

Юля Захарченко редактор ленты
мітки військ РФ на дорогах

Жителей многоэтажных домов в Киеве, имеющих доступ к выходу на крышу, срочно просят проверить их на наличие специальных ночных меток. Соответствующие знаки оставляют пособники Российской Федерации, которые дают сигнал противнику и несут потенциальную опасность.

Киевская городская государственная администрация просит жителей столицы присыпать отметки землей или чем-нибудь накрывать (например, камнями, землей или другим).

Если вы увидели такие отметки на дорогах или объектах инфраструктуры – фиксируйте, зарисовывайте метки или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой.

Это система сигналов, используемая российско-оккупационными войсками для обстрелов, даже ночью.

Не стоит также трогать подозрительные свертки, ящики, сумки и чемоданы, которые заметили на улицах или в других местах. По возможности следует ограничить доступ к таким находкам, сообщить о них спасателям и полицейским.

Будьте внимательными и обязательно сообщайте о них Национальной полиции с помощью горячей линии 102 или другим правоохранительным органам Украины.

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Источник: КГГА

Фото: Нацполиция

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